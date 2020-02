Gli audio del Daily Mail in cui Amber Heard ammette di picchiare Johnny Depp (Di lunedì 3 febbraio 2020) La saga tra Johnny Depp e Amber Heard non sembra essere pronta a finire. A continuare non è però la storia d’amore tra i due, sposati nel febbraio 2015 e divorziato dopo poco più di un anno, ma la battaglia legale. Amber Heard infatti era stata querelata per diffamazione dall’ex marito dopo aver raccontato al Washington Post di aver subito abusi da parte di Depp, che aveva richiesto anche un risarcimento di 50milioni di dollari. Ora contro la posizione dell’attrice di Aquaman sono emersi degli audio in cui lei ammette di averlo colpito ed essere stata violenta nei suoi confronti. Gli audio del Daily Mail in cui Amber Heard ammette di picchiare Johnny Depp LEGGI ANCHE> Johnny Depp chiede 50 milioni di dollari ad Amber Heard che lo accusò di abusi Il Daily Mail ha pubblicato l’estratto di un audio registrato da Johnny Depp e l’allora moglie Amber Heard in ... giornalettismo

ShooterHatesYou : Hey, sta tornando il Breaking Italy Podcast! La puntata numero 7 è in arrivo! ?? OSPITE: @marcocappato Sarà online… - marco_berteotti : RT @ShooterHatesYou: Hey, sta tornando il Breaking Italy Podcast! La puntata numero 7 è in arrivo! ?? OSPITE: @marcocappato Sarà online da… - ryokagirl : RT @ShooterHatesYou: Hey, sta tornando il Breaking Italy Podcast! La puntata numero 7 è in arrivo! ?? OSPITE: @marcocappato Sarà online da… -