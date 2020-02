Digitale terrestre DVB-T2, Codacons avverte: "Sarà una stangata per gli italiani" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Codacons denuncia che il passaggio al Digitale terrestreDVB-T2l Sarà una stangata economica perchè costringerà milioni di italiani a cambiare televisore o ad acquistare un decoder. Il Codacons contro il passaggio al Digitale terrestre DVB-T2: l'associazione denuncia che il nuovo sistema di trasmissione Digitale, Sarà una stangata per quei milioni di italiani che dovranno acquistare un nuovo televisore. Entro due anni una gran parte dei televisori in possesso degli italiani saranno obsoleti. Il 2022 è infatti l'anno in cui ci Sarà il passaggio completo e definitivo al DVB T2, il nuovo sistema di trasmissione Digitale resosi necessario per liberare le frequenze che saranno utilizzate da telefonini e tablet a 5G. Il Codacons parla di stangata, perché il passaggio non Sarà indolore ed andrà a toccare i ... movieplayer

