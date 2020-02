Dalla Spagna: l’arrivo di Setien al Barcellona potrebbe spingere Fabian al trasferimento (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Real Madrid ha nel mirino Fabian Ruiz già da tempo, ma secondo quanto scrive OkDiario, l’arrivo di Quique Setien sulla panchina del Barcellona può dare una svolta al mercato dello spagnolo. Il tecnico è innamorato di Fabian dal punto di vista calcistico, sin dai tempi in cui era un ragazo. “E da allora il rapporto tra i due è magnifico. Infatti, Setién si lamentò apertamente quando il Betis lo trasferì a Napoli”. Fabian non sta vivendo un buon momento, al Napoli e pensa di terminare la sua avventura in azzurro a fine stagone. “Fabián ha sempre visto con buon occhio la fine nella disciplina merengue, ma il fatto che Quique Setién sia ora l’allenatore del Barcellona può cambiare tutto. Il tecnico può anche richiedere la sua firma per rafforzare il centrocampo Barca, e in tal caso il dilemma del talentuoso giocatore sarebbe forte. Setién fu colui che gli ... ilnapolista

