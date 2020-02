Cosa vuol dire isolare il Coronavirus? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Su Repubblica oggi si parla dell’isolamento del Coronavirus 2019-nCov ottenuto dall’istituto Spallanzani, spiegando quali tipi di ripercussioni avrà nella ricerca scientifica. Spiega oggi Elena Dusi: Cosa vuol dire isolare un virus? Prendere un campione dalle vie respiratorie dei malati, portarlo in laboratorio ed estrarne il virus. Il microrganismo viene poi coltivato, cioè messo su delle cellule in modo che possa moltiplicarsi. «È una procedura abbastanza comune nei laboratori di virologia», spiega Giorgio Palù, professore di Microbiologia e Virologia all’università di Padova. Per isolare i virus di malattie severe occorrono molte precauzioni. «In questo caso serve un laboratorio con un livello di biosicurezza 3», spiega Guido Antonelli, professore di Microbiologia alla Sapienza di Roma. «Sono previsti accorgimenti e protezioni particolari per evitare che le persone che ... nextquotidiano

