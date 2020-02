Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo: “Questo spazio è anche il quartier generale della RAI” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Casa Sanremo, Antonio Marano presidente RAI Pubblicità: “L’evento canoro più atteso dell’anno non va solo trasmesso in tv ma anche vissuto tra le strade della città da chi, in questi giorni, arriverà a Sanremo”. Casa Sanremo ha aperto ufficialmente le sue porte. In un Palafiori gremito, il patron Vincenzo Russolillo, presidente di Consorzio Gruppo Eventi ha dato ufficialmente il via alla tredicesima edizione di quella che è diventata, in partnership con RAI e RAI Pubblicità, la Casa del Festival. “È un sogno che si concretizza dopo 13 anni – dichiara Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi –. Questo spazio, che era partito con pochi metri quadrati, adesso è diventato anche il quartier generale della RAI, ampliandosi nei contenuti. È stato un lavoro immenso. Oltre alla Città di Sanremo, che ha creduto in me e ha voluto ancora una volta confermarci la presenza al ... 2anews

SanremoNews : #Sanremo2020, inaugurato lo Spazio Liguria a Casa Sanremo. Toti: “Straordinaria ribalta per la Liguria” - SanremoNews : 70° Festival: al Palafiori si alza il sipario sulla 12ª edizione di Casa Sanremo (Foto e Video) - cristianofiore3 : RT @USB_PI: Sanremo: Reintegrare e risarcire i lavoratori assolti. No alla privatizzazione di Casa Serena. -