Brexit, la Gran Bretagna esce dall’Ue ma i veri cambiamenti li vedremo a fine anno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dal 1 febbraio il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione europea. È stato dunque portato a compimento il mandato del referendum del 2016 che chiedeva “Dovrebbe il Regno Unito rimanere un membro dell’Unione europea o dovrebbe lasciare l’Unione europea?”. La maggioranza dei votanti aveva optato per lasciare l’Unione e la notte dello scorso 31 gennaio sono stati accontentati. Concretamente nulla cambia da oggi se non il fatto di non essere più membri dell’Unione. I veri cambiamenti sono stati rimandati alla fine di una fase di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020, senza slittamenti, secondo quanto affermato dal primo ministro Boris Johnson. Si apre quindi un periodo di trattative che potrebbe portare a modelli di rapporti tra Regno Unito e Ue molto diversi tra loro, dal momento che il quesito del referendum non faceva riferimento a nient’altro se non ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : La Gran Bretagna saluta l'Unione europea dopo 47 anni e a #Londra migliaia di persone sono scese in strada per fest… - SkyTG24 : Dopo un travaglio lungo tre anni e mezzo, la Gran Bretagna dallo scoccare della mezzanotte non è più nell'Unione Eu… - LegaSalvini : Alla faccia di PRODI! *++ Brexit: Prodi, per Ue non bella giornata. Gb tornera' ++* (ANSA) - TORINO, 1 FEB - 'Non… -