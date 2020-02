Borrell in Iran, la porta aperta dell'Ue al dialogo (Di lunedì 3 febbraio 2020) La notizia del giorno è che oggi 3 febbraio l’Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, arriverà a Teheran per colloqui con il presidente Hassan Rouhani e il ministro degli Esteri Javad Zarif.Vedremo dunque se l’Unione europea, che con questa iniziativa ribadisce il suo impegno per il dialogo con Teheran, sarà davvero in grado di salvare l’accordo sul nucleare del 2015, violato dagli Usa con la loro uscita unilaterale del 2018.E se ne sarà capace nonostante i tre partner europei di quell’intesa – Germania, Francia e Regno Unito – abbiano di recente attivato il meccanismo di risoluzione delle dispute previsto dallo stesso Jcpoa, e che entro un certo lasso di tempo potrebbe condurre a un ritorno delle sanzioni Onu contro Teheran.Un meccanismo formalmente giustificato dal fatto che l’Iran, dopo ... huffingtonpost

RagazzidiTehran : RT @GiulioTerzi: L’Europa prova a salvare l’Iran deal. Ecco perché Borrell vola a Teheran - - formichenews : L’Europa prova a salvare l’#Iran deal. Ecco perché #Borrell vola a Teheran. L'approfondimento di Emanuele Rossi (… - cohibadelaserna : RT @formichenews: L’Europa prova a salvare l’#Iran deal. Ecco perché #Borrell vola a Teheran. L'approfondimento di Emanuele Rossi (@de_f_t… -