Assunzioni Poste Italiane febbraio 2020: posti con laurea o diploma (Di lunedì 3 febbraio 2020) Assunzioni Poste Italiane febbraio 2020: posti con laurea o diploma Assunzioni Poste Italiane: quali sono le posizioni aperte a febbraio 2020? Il Gruppo ricerca figure di front end in Trentino Alto Adige, giovani laureati per stage formativo a Roma e consulenti finanziari e commerciali in tutta Italia. Andiamo a vedere i requisiti richiesti, soffermandoci in particolare sui titoli di studio richiesti, diploma o laurea. Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni Poste Italiane febbraio 2020: cercasi figure di front end in Trentino La prima ricerca riguarda figure di front end in Trentino Alto Adige, e in particolare presso la Provincia di Bolzano. La tipologia di contratto offerto è a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato. Le mansioni riguarderanno l’attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, assicurando ... termometropolitico

infoiteconomia : Assunzioni, mezzi green e 'portalettere a domicilio': tante novità nelle Poste spezzine - infoiteconomia : Motocicli green e nuove assunzioni, la svolta sostenibile di Poste Italiane - infoiteconomia : Poste Italiane, 121 assunzioni 'Green' -