Anticipazioni Amici 19: Devil Angelo eliminato. Gaia e Javier al Serale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Amici 19, Anticipazioni: Gaia Gozzi e Javier Rojas al Serale. Devil Angelo eliminato Eccezionalmente, domenica 2 febbraio si è tenuta la registrazione di una nuova puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato prossimo alle ore 14 su Canale 5. Devil Angelo è stato eliminato, dopo aver protestato con Rudy Zerbi per non essersi esibito. Hanno superato, invece, l’esame di sbarramento per il Serale di Amici 19 Gaia Gozzi e Javier Rojas. Niente da fare, dunque, per Devil Angelo, nome d’arte di Angelo Autorino, che per partecipare ad Amici ha rifiutato Sanremo Giovani, alle cui preselezioni si era classificato. Cantante e cantautore, predilige la musica rap e le sue canzoni toccano temi molto attuali, come il bullismo e la violenza sulle donne. Purtroppo la sua selezione ad Amici di Maria De Filippi è avvenuta contemporaneamente a quella di Sanremo Giovani e il ragazzo si è trovato ... lanostratv

