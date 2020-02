Amadeus e il «suo» Sanremo 2020: «Il bambino che è in me lo sognava così» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ne è padre, ma lo guarda come fosse ancora piccolino: «Il bambino che è in me ama molto il Festival. Non solo perché ci appartiene come momento sacro del costume italiano, ma perché sono un suo grande fan e sono molto felice di esserci finito dentro, catapultato». Amadeus solleva il sipario di Sanremo 70, «con la mia parte infantile, che lo sognava da una vita: è il nostro Superbowl, un modo fantastico un po’ magico che abbiamo solo noi e di cui all’estero ci chiedono. Fino a poco fa io ero laggiù, non potevo mica entrare qui al roof del Teatro Ariston, dovevo fermarmi agli ascensori». Accompagnato (prima ancora di iniziare) da diverse polemiche legate alle sue scelte, il direttore artistico e conduttore dice: «Le polemiche fanno parte del Festival, ma quando hai la coscienza a posto, montano ma non ti colpiscono né ti feriscono: chi mi conosce sa che non volevo mancare di ... vanityfair

