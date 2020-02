Amadeus: chi è Marisa, la prima moglie del conduttore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Conto alla rovescia per questo Sanremo 2020, ormai a poche ore dal grande inizio previsto per domani sera. Al timone di questa nuova edizione della kermesse, come ben sappiamo, Amadeus. Già contestato e al centro di diverse polemiche, il conduttore è deciso a portare una ‘piccola rivoluzione’ sul palco dell’Ariston. A fare il tifo per lui, siamo sicuri, tra le primissime fila del pubblico ci sarà la sua Giovanna Civitillo. L’amore tra lei e Amedeus era scoppiato sotto i riflettori de “L’Eredità”, ma forse in pochi ricorderanno che prima di Giovanna il conduttore ha avuto un lungo matrimonio. Marisa, la prima moglie di Amadeus Si chiama Marisa Di Martino ed è stata la prima moglie di Amadeus. Sposati dal 1993 al 2007, i due hanno anche avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. In pochi sapranno che fu proprio Fiorello, collega e grande amico di ... velvetgossip

