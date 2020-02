Al Sud meno treni che nel 2013, ma dove si investe le cose funzionano (Di lunedì 3 febbraio 2020) treni vecchi, con un’età media di 19,3 anni rispetto ai 12,5 del Nord, e pochi: negli ultimi 10 anni sono stati ridotti gli intercity e i regionali in circolazione. E viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. E’ la situazione al Sud fotografata dal rapporto Pendolaria 2019 di Legambiente presentato oggi a Palermo. Rispetto al resto del Paese, sottolinea il rapporto, al sud sono di meno sia le Frecce che gli Italo, gli Intercity e i regionali. Ci sono, in tutta la Sicilia, 486 corse al giorno dei treni regionali contro le 2.560 della Lombardia: quasi 5,3 volte tanto (a fronte di una popolazione di 5 milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in Lombardia). Le corse giornaliere in Provincia di Bolzano sono 266, quasi quante quelle offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno ... ildenaro

