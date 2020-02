“Vergogna!”. C’è Posta per te, il gesto non è passato inosservato. Pubblico furioso e pure Ciro Immobile finisce nella bufera (Di domenica 2 febbraio 2020) Anche questa settimana il serale del programma televisivo C’è Posta Per Te si è aperto con una storia molto delicata, che ha visto come ospiti in studio il bomber della Lazio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La storia è quella di una ragazza, Arianna, chiamata in trasmissione per volontà dei genitori. La famiglia della ragazza ha vissuto il dolore della perdita di Lorenzo, fratello di Arianna; un lutto che ha segnato l’intera esistenza familiare, in primis quella della ragazza. La storia della famiglia di Arianna è molto delicata: Luciana e Benny, genitori di Arianna, si sono resi conto di non aver più dato le giuste attenzioni alla figlia, come conseguenza della prematura morte di Lorenzo. Per fare un regalo ad Arianna hanno chiesto di invitare in studio Ciro Immobile e la moglie, Jessica Melena. Lorenzo, il fratello venuto a mancare prematuramente, riponeva nel ... caffeinamagazine

muzza1966 : Una squallida mercenaria sfaticata che ha ingannato gli emiliani romagnoli che l’hanno votata. È un’agghiacciante t… - MEDISAGLIA : @DinoGiarrusso @LucaBizzarri Non c'è bisogno di leggere l'articolo ,quando si scrive''Non solo un assassino'' si sc… - WTrumpy : RT @Diogene55: E poi c'è qualcuno che si permette di paragonarli ai MIGRANTI ITALIANI... VERGOGNA ? I NOSTRI ANDAVANO A LAVORARE, NON A SCI… -