Toro a picco, dopo il 4-0 incassato a Lecce, Mazzarri rischia l’esonero (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Torino, dopo aver perso 7-0 in casa dall'Atalanta, è stato sconfitto pure dal Lecce che in casa ha vinto per 4-0. E ora Walter Mazzarri rischia l'esonero. Il presidente Cairo sta decidendo sul futuro del tecnico livornese. Tra i candidati alla panchina del Torino ci sono Moreno Longo e Gianni De Biasi. fanpage

