Strage di bimbi in Australia, travolti da un autista ubriaco: morti tre fratellini e una cugina (Di domenica 2 febbraio 2020) Incidente mortale a Oatlands, a Sydnney, in Australia: un 29enne, risultato positivo all'alcoltest, ha travolto un gruppo di 7 minori che stava passeggiando sul marciapiedi. Quattro di loro sono morti sul colpo: si tratta di tre fratellini e una loro cugina, tutti minori di 12 anni. Tra i feriti, un bambino di 11 anni verserebbe in gravi condizioni. fanpage

