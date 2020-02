Silvio Berlusconi e le rivelazioni di Eva Robins sugli oggetti nel bagno degli uomini (Di domenica 2 febbraio 2020) Eva Robins, nome d’arte di Roberto Coatti, è protagonista al programma televisivo La Confessione, in onda sul canale Nove. Nel programma di Peter Gomez, Eva Robins si lascia andare a molti complimenti su Silvio Berlusconi ed evidenzia che i suoi problemi di gossip sono dipesi molto dall’essersi circondato di dilettanti, pronte a mettere in piazza ogni elemento di privacy della villa di Arcore. Ammette di non conoscere direttamente Berlusconi, maArticolo completo: Silvio Berlusconi e le rivelazioni di Eva Robins sugli oggetti nel bagno degli uomini dal blog SoloDonna solodonna

DiMarzio : ? #Berlusconi e quel 6-0 rifilato all'#Inter ?? Avrebbe voluto #Suso al #Monza ? E su #Ibrahimovic... - forza_italia : La crisi irreversibile dei Cinquestelle è una delle evidenze di queste elezioni Regionali. L’altra è la grande aff… - welikeduel : Abbiamo mandato Antonio Bravetti a Tropea, per l'unica tappa della campagna elettorale di Silvio Berlusconi in Cala… -