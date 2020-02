Scintille tra Commisso e Nedved dopo Juve-Fiorentina: “Prenditi un tè”, “Prendilo tu” (Di domenica 2 febbraio 2020) Scintille tra Commisso e Nedved nel post partita di Juventus-Fiorentina. Il numero uno della Viola: “Sono disgustato”. Il numero due dei bianconeri: “Prenditi un tè”. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso attacca la Juventus (e gli arbitri) dopo la sconfitta contro i bianconeri, che si sono imposti sulla Viola anche grazie a due calci di rigore trasformati da Cristiano Ronaldo. fonte foto https://twitter.com/Juventusfc Scontro Commisso-Nedved dopo Juventus-Fiorentina. Il numero uno della Viola: “Sono disgustato” E Commisso evidentemente non ha apprezzato l’arbitraggio. Anzi, nel post partita ha duramente attaccato la Juventus senza risparmiare accuse indirizzate alla classe arbitrale. “Sono disgustato: non ho mai parlato in questi termini, ma oggi sono arrabbiatissimo per quel che è successo con l’arbitro – ... newsmondo

MerryMust : @illeggibile @Martinetus Ah ah. Ho ricercato i vostri ultimi scambi. Voglio bene ad entrambi, ma capisco come tra v… - Methamorphose29 : RT @FarinaGraziella: Serena si sta procurando “grandi simpatie”..!!????Fra non molto ci saranno scintille tra la principessa triste sul pisel… - cippins : RT @FarinaGraziella: Serena si sta procurando “grandi simpatie”..!!????Fra non molto ci saranno scintille tra la principessa triste sul pisel… -