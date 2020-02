Sbarco Opens Arm,protocollo coronavirus

Dopo essere attraccata al porto di Pozzallo con 363 migranti a bordo, la nave della ong spagnola Open Arms è sottoposta a controlli più lunghi del previsto, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal governo per il. Si tratta del primodopo l'emergenza sanitaria. Sulla nave è salito il porto, coadiuvato da altri 3 colleghi. Imponente la macchina dell'accoglienza, con ambulanze e medici in banchina.(Di domenica 2 febbraio 2020)