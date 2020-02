Sanremo 2020, Achille Lauro sbotta: “Faccio quello che voglio” (Di domenica 2 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro sui progetti futuri svela: “Faccio ciò che voglio” Achille Lauro è stato sicuramente la rivelazione della scorsa edizione del Festival. E anche quest’anno ha deciso di tornare a Sanremo 2020 con la canzone ‘Me ne frego’. Per presentare questo suo nuovo pezzo, Achille Lauro ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiedergli quali sono i suoi piani futuri una volta terminata la sua seconda esperienza tra i Big del Festival di Sanremo di Amadeus. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto senza tanti peli sulla lingua: “Il progetto è Achille Lauro…Faccio ciò che voglio…Salto tra generi musicali, dall’elettronica alla salsa, dalla trap alla ... lanostratv

