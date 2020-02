Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada: chi è? (Di domenica 2 febbraio 2020) Questo articolo Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada: chi è? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada che questo pomeriggio sarà ospite da Mara Venier su rai uno. Vanessa Incontrada torna in studio a Domenica In, con Mara Venier questo pomeriggio su rai uno per presentare la nuova fiction in tre puntata che andrà in onda questa sera, in prima serata. Come una madre, … youmovies

Rossano Laurini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rossano Laurini