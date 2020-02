Roma in crisi nera, Dzeko durissimo: “Non siamo stati al livello della Serie A” (Di domenica 2 febbraio 2020) "Non siamo stati al livello della Serie A". Parole durissime quelle di Edin Dzeko al termine di Sassuolo-Roma. I giallorossi sono usciti dal Mapei Stadium con le ossa rotte, confermando il trend negativo di questo avvio di 2020. Nemmeno la soddisfazione per il 100° gol con la maglia giallorossa, ha restituito il sorriso al centravanti che ha suonato il campanello d'allarme per il quarto ko in 7 gare tra campionato e coppa. fanpage

