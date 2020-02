Perché la riforma del catasto è ancora bloccata (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Fondo monetario internazionale spinge per una revisione del sistema catastale, ma Gualtieri frena: serve cautela ilsole24ore

rumba15342942 : RT @ellyesse: Finalmente, dopo anni che faccio la stessa domanda a Salvini senza risposte, ieri sera gliel’ho fatta in faccia. Perché a Bru… - NiclaDavidCoach : RT @ellyesse: Finalmente, dopo anni che faccio la stessa domanda a Salvini senza risposte, ieri sera gliel’ho fatta in faccia. Perché a Bru… - MauroPelizzoni2 : @PoliticaPerJedi Credo tu debba cercare fra quelli del No al Ref. Cost. 'anche perché diminuisce la rappresentativi… -