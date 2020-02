PAGELLE Juventus Fiorentina | TOP e FLOP dopo il primo tempo

PAGELLE Napoli-Juventus : voti Sportmediaset e commento : Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Juventus. Demme 7 – Prende le redini del centrocampo come se giocasse in azzurro da una vita. Abbina quantità, grinta e geometrie semplici, ma efficaci. Esce tra gli applausi del San Paolo. Zielinski 6,5 – Bravo a seguire l’azione in occasione del gol, il suo tap-in può essere la svolta stagionale per gli azzurri e un nuovo inizio per il Napoli ...

PAGELLE e Highlights 21^ giornata : Napoli-Juventus 2-1 - rinascita azzurra! Roma-Lazio - 1-1 : Acerbi risponde a Dzeko. Inter-Cagliari 1-1 - Nainggolan stoppa i nerazzurri. Torino-Atalanta 0-7 - tracollo granata. Fiorentina-Genoa 0-0. SPAL-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow : Pagelle 21 giornata- Brescia-Milan daranno il via alla 21^ giornata di Serie A. Padroni di casa chiamati alla vittoria per cercare di risollevarsi dallo spettro e baratro retrocessione. Milan pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nelle ultime gare di campionato. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-4-2, con tandem offensivo formato […] L'articolo Pagelle e Highlights 21^ giornata: Napoli-Juventus 2-1, rinascita azzurra! ...

Serie A - PAGELLE Napoli-Juventus : Insigne gol - male Dybala e Higuain : Il capitano del Napoli gioca una grande partita e segna il gol del raddoppio, gli argentini bianconeri invece non incidono.

Le PAGELLE di Napoli-Juventus 2-1 : Zielinski chirurgico - Insigne da leader. Tardivo CR7 : Zielinski prima e Insigne poi mettono al tappeto la Juventus di Cristiano Ronaldo che si sveglia solo nel finale per cercare di evitare alla ‘Vecchia Signora’ un brutto scivolone. Un ko meritato per via di una prestazione svogliata e priva di affondi. Male Dybala, Bentancur e anche Cuadrado che dopo un buon avvio difetta in fase passiva. Nel buona prova degli esterni bassi, Callejon, ritrovato e Manolas ultimo e quasi insuperabile baluardo di ...

LIVE Napoli-Juventus 2-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Zielinski e Insigne regalano agli azzurri una serata magica - accorcia Ronaldo ma non basta. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Napoli-Juventus su questa pagina, buona serata da parte di OA Sport. 22.47 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6, Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 5,5, Mario Rui 6, Demme 5,5 (dal 68′ Lobotka 6), Zielinski 7 (dall’81’ Elmas 6), Callejon 6,5, Milik 6 (dal 90′ Llorente s.v.), Insigne 7,5 All. Gattuso 7. 22.44 LE Pagelle ...

PAGELLE Napoli Juventus : si salva solo Ronaldo - tanti i flop! : Pagelle Napoli Juventus – La Juventus esce sconfitta dal San Paolo: 2-1 per il Napoli dopo il triplice fischio. Per gli azzurri decide la rete di Zielinski assieme a quella di Insigne, con i bianconeri che non approfittano del pareggio dell’Inter in casa col Cagliari. Si salvano solo De Ligt, Pjanic e Ronaldo, tanti purtroppo i flop nel match di stasera. Male Matuidi assieme a Dybala e Bentancur. CR7 (autore del gol della bandiera) ...

Napoli-Juventus 2-1 : Highlights - Tabellino - PAGELLE e Voti : Napoli-Juventus, tutto sul posticipo della 21.a giornata di Serie A con il video degli Highlights e il Tabellino con Voti e Pagelle Nella partita più attesa del campionato, il Napoli sorprende la Juventus 2-1 al San Paolo. Vittoria meritata per gli uomini di Gattuso contro una Juventus poco inspirata per larghi tratti di partita. I […] L'articolo Napoli-Juventus 2-1: Highlights, Tabellino, Pagelle e Voti proviene da www.inews24.it.

Napoli-Juventus 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Demme un 5 - Dybala non conosce il Kamasutra [FOTO] : Napoli-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il posticipo della domenica valido per la ventunesima giornata del campionto di Serie A, sono scese in campo Napoli e Juventus, grande reazione per la squadra di Gattuso che ha messo alle spalle le ultime prestazioni, passo indietro per gli uomini di Maurizio Sarri che non sono riusciti ad approfittare del passo falso dell’Inter contro il Cagliari. Il primo tempo si ...

PAGELLE Napoli Juventus : TOP e FLOP del match VOTI alla fine del primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Juventus Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Juventus, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Demme FLOP: Pjanic VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

