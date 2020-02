Nunzia è pronta per Sanremo: lancia i giovani e punta su una sorpresa (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ già in clima sanremese Nunzia De Girolamo. La sannita ha partecipato questo pomeriggio ad una puntata speciale di Domenica In, quasi interamente dedicata alla kermesse musicale che avrà inizio dopodomani. In attesa di esordire nei panni dell’inviata a Sanremo de “La vita in diretta”, l’ex guardasigilli si è già sbilanciata sul toto vincitore del Festival: “Anastasio favorito, ma io punto su Junior Cally – ha dichiarato la De Girolamo – che ha già spopolato dal punto di vista mediatico per vicende che poco hanno a che fare con la musica”. Per la cronaca, il 29enne cantante romano, in gara a Sanremo con la canzone No Grazie, è salito alla ribalta delle cronache per le polemiche e l’indignazione per i suoi testi sessisti e violenti delle sue canzoni. In ogni caso, Nunzia De Girolamo punta ... anteprima24

