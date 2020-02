NEDVED: «Bisogna accettare le decisioni dell’arbitro» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Pavel NEDVED, vicepresidente della Juve, ha parlato nel post-partita della vittoria contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni (dal nostro inviato) – Pavel NEDVED ha parlato nel post-partita di Juve Fiorentina. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. POLEMICHE – «Non capisco, secondo me la Juve ha giocato molto bene. Anche la Fiorentina ha giocato bene ma secondo me la Fiorentina ha vinto con merito perché abbiamo fatto tre gol e cercato la vittoria». PAROLE COMMISSO – «Si sta esagerando, le polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite. Si fanno soprattutto quando gioca la Juventus e questo mi dispiace molto. Ultimamente non si accetta una sconfitta da parte della Juve». VAR – «Per me è uno strumento che aiuta l’arbitro, il calcio è diventato molto veloce. Nessuno poteva vederlo a velocità ... calcionews24

