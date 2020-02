Mattia Fraschini è morto: ritrovato il corpo in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 24enne di Cesenatico Mattia Fraschini era scomparso lo scorso mercoledì in Australia, e ora il suo corpo è stato ritrovato sulle Blue Mountains, meta popolare per gli scalatori di Sidney. A riferirlo è la polizia locale. Mattia Fraschini, ritrovato il suo corpo Il corpo del 24enne di Cesenatico Mattia Fraschini è stato ritrovato in Australia, sulle Blue Mountains di Sidney, meta molto popolare tra gli scalatori. Mattia era scomparso lo scorso mercoledì, e dopo giorni di ricerche la sua salma è stata identificata nei pressi del Baltzer Lookout, uno dei punti panoramici più conosciuti della catena montuosa Australiana. A confermarlo è la polizia locale. La passione per i viaggi Appassionato di viaggi estremi in giro per il mondo, di Mattia Fraschini si erano perse le tracce mercoledì scorso nei pressi di Blackeheath, nel Nuovo Galles del Sud, una delle province maggiormente colpite dai ... notizie

