Mara Venier, problema in diretta a Domenica In (Di domenica 2 febbraio 2020) Mara Venier affronta un altro inconveniente in diretta su Domenica In nella giornata del 2 febbraio. La conduttrice è apparsa alle 13.25 nel salotto di Domenica In, come sempre poco prima dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Apparentemente, la Venier non è accorta subito di essere già in diretta, e ha urlato in direzione degli autori del programma: “ma devo gridare come una matta?“. Un piccolo inconveniente per la Venier, convinta di non essere ancora in onda. diretta a Domenica In, la Venier ripara all’errore Subito, qualcuno della produzione ha avvertito la Venier dell’errore e la conduttrice si è prontamente corretta. Girandosi verso le telecamere, ha ricordato a tutti gli spettatori della rai l’appuntamento pomeridiano. In questo specifico caso, Mara Venier ha anche menzionato l’approfondimento, da lei condotto, sul festival di Sanremo 2020. ... notizie

