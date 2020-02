LIVE Ciclocross, Mondiali U19 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata agli uomini U23 dei campionati del Mondo di Ciclocross di Dubendorf. Dopo le emozioni vissute ieri con la gara Juniores e Elite femminile e quella U23 maschile, il programma della seconda giornata della competizione iridata del fango e del telaio si apre con una corsa che potrebbe regalare più di qualche emozione al Tricolore. Il grandissimo favorito sarà Thibau Nys, figlio del grande Sven che quest’anno ha conquistato il titolo Europeo di categoria, la Coppa del Mondo, è leader del Superprestige e ha vinto 17 gare su 21 disputate. Il principale indiziato a recitare il ruolo di antagonista del belga sarà lo svizzero, padrone di casa, Dario Lillo. Chance di medaglia anche per un altro fiammingo, Lennert Belmans, che sovente durante l’annata appena conclusa spesso si è ... oasport

