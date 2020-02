Lazio Spal 0-0 LIVE: inizia la gara dell’Olimpico (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Lazio e Spal si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Spal 0-0 MOVIOLA 1′ inizia la gara allo stadio Olimpico! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Spal 0-0: risultato e tabellino Reti: Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Floccari, Di Francesco. All. Semplici. Arbitro: Giua. Ammoniti: Leggi su Calcionews24.com calcionews24

docgabriele72 : RT @IoNascoQui: GOOOOOOOOOLLLLLLLL CIROOOOOOOOO IMMOBILEEEEEEEEEE LAZIO IN VANTAGGIOOOOO...LAZIO 1 SPAL 0 - CampeonatoItal1 : Gooooooool da Lazio Lazio 1-0 Spal ?3' ?Immobile #LazioSpal - thxinter : RT @Gazzetta_it: Gol! Lazio - Spal 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) -