L’amore di Daisy Duke per i suoi cuccioli

L'amore di una madre non conosce limiti e questo ovviamente, vale sia per gli umani che per gli animali. Oggi proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di una dolce cagnolina, chiamata Daisy Duke, che poco fa ha dato alla luce otto cuccioli. Da quel giorno è cambiata drasticamente. Il momento del parto, per la famiglia è stato del tutto speciale. Vederli insieme era bellissimo, non vedevano l'ora di vedere la loro amata cucciola con i suoi piccoli. Daisy Duke, quando ha dato alla luce i suoi bimbi, si è stesa vicino a loro e non voleva lasciarli soli per nessun motivo al mondo. Non voleva nemmeno farli toccare. Lucy è una bimba nata per ultima ed era la più piccola dei suoi fratellini. Era in grave pericolo, poiché viste le sue dimensioni ed il suo stato di salute, poteva perdere la vita. La mamma ovviamente, non poteva permettere una cosa del genere, infatti, quando ...

