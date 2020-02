In crociera ai Caraibi sull’isola che non c’era. Benvenuti a Ocean Cay (Di domenica 2 febbraio 2020) L'isolotto si trova a est di Miami ed è stato realizzato dall'uomo negli anni '70 per estrarre sabbia di aragonite. Oggi è proprietà Msc, che con una bonifica da 200 milioni di dollari l'ha trasformato in approdo per grandi navi ilsole24ore

misterbrambilla : RT @sole24ore: In crociera ai Caraibi sull’isola che non c’era. Benvenuti a Ocean Cay - edisonpaviles1 : RT @sole24ore: In crociera ai Caraibi sull’isola che non c’era. Benvenuti a Ocean Cay - sole24ore : In crociera ai Caraibi sull’isola che non c’era. Benvenuti a Ocean Cay -