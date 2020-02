Immobile, re dei bomber, 25 gol in 21 partite con la Lazio, record di Higuain nel mirino (Di domenica 2 febbraio 2020) Sette doppiette, una tripletta, a segno in 16 partite sulle 21 giocate, Ciro Immobile ha dei numeri straordinari e con 25 gol segnati ha la concreta possibilità di battere il record di gol in un singolo campionato che appartiene da quattro stagioni a Higuain. Immobile, a cui 'bastano' 12 reti per conquistare il primato, è anche il leader della classifica della Scarpa d'Oro. fanpage

sportli26181512 : #Lazio #SerieA Immobile, re dei bomber, 25 gol in 21 partite con la Lazio, record di Higuain nel mirino: Sette dopp… - mxyzptlkmsp : @mst4rkmsp - perfino le fiamme delle candele si mossero più a rilento, anzi, sembravano proprio non muoversi, lo st… - mxyzptlkmsp : @mst4rkmsp - la distanza che li divideva e, dopo poco, utilizzò uno dei suoi illimitati poteri, in particolare quel… -