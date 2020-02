Il Secolo: Gattuso-Samp, incrocio da sliding doors. Ferrero voleva Ringhio per sostituire Di Francesco (Di domenica 2 febbraio 2020) Domani sera Gattuso e il suo Napoli incontreranno la Sampdoria a Marassi. Un incrocio da “sliding doors”, scrive Il Secolo. Perché, nel dopo Di Francesco, fu proprio a Ringhio che Ferrero propose la panchina blucerchiata. “Il presidente Ferrero gli fece una corte serrata in quei giorni del dopo Di Francesco. Perché, pensandola diversamente rispetto alla sua dirigenza, lo considerava il più adatto per fare uscire la squadra blucerchiata dall’incubo, era ultima in classifica con 3 punti in sette partite”. E così Ferrero ci provò fino alla fine. “Incluso un viaggio fino a Gallarate a casa di Rino per convincerlo a accettare la Samp. Era martedì 8 ottobre.Il tecnico nell’immediato un’apertura gliela diede anche, prendendosi però qualche ora per riflettere. Oltre a avere “sparato” alto con l’ingaggio: 5 milioni lordi fino a giugno per lui e il suo staff. ... ilnapolista

napolista : Il Secolo: #Gattuso-#Samp, incrocio da sliding doors. #Ferrero voleva #Ringhio per sostituire #DiFrancesco Ad otto… -