Giorgia Meloni sul Coronavirus “Ci dicano tutta la verità, si tratta di influenza aggressiva o di qualcosa più importante?” (Di domenica 2 febbraio 2020) Iniziano a trapelare numeri sempre più preoccupanti sul Coronavirus. Al momento, nelle zone colpite in Cina, sono 12 mila le persone che hanno contratto il virus e i morti sono 259. Ma potrebbero essere, secondo alcune fonti, molti di più. Intanto c’è da registrare il primo morto per Coronavirus avvenuto fuori dalla Cina in Thailandia. In Italia, intanto i 13 casi sospetti sono risultati essere tutti negativi. I dirigenti dell’Ospedale Spallanzani di Roma hanno reso noto che sono due i casi accertati di Coronavirus in Italia. Si tratta di una coppia di turisti cinesi che si sono sentiti male a Roma. Le loro condizioni sono, al momento, stazionarie. In un video postato sui social, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, chiede sia al governo cinese che a quello italiano “la verità”. La leader di Fratelli d’Italia dice che è “imperdonabile mancanza di ... baritalianews

