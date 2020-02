Gattuso: «Non mi fido ancora della squadra, perché ci sono tante teste» (Di domenica 2 febbraio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha presentato la gara di domani sera contro la Sampdoria in conferenza stampa «Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria è una squadra che è nelle prime posizioni, ha atto sei partite e non ha subito gol. È una squadra che sa difendere bene e lascia pochi spazi. sono molto preoccupato perché affronto un grande allenatore e ho paura che me la può incartare. Per la prima volta gli ho detto di guardare la classifica perché per la prima volta se riusciamo portare 3 punti a casa può essere importante per noi» Importante per guardare l’Europa? «No, ci mettiamo in una bona posizione, ma dobbiamo prepararla bene, ci dobbiamo arrivare con la voglia e la consapevolezza di saper soffrire» Bilancio sul mercato «sono molto contento, ho detto grazie al presidente e aGiuntoli perché mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva. Il presidente fa ... ilnapolista

