Enjoy - Ridere fa bene | anticipazioni puntata 2 febbraio 2020

Su Italia 1 si torna a sorRidere, pardon, Ridere! Enjoy - Ridere fa bene è il nuovo programma ai nastri di partenza da questa sera, domenica 2 febbraio, in prima serata con la conduzione di Diana Del Bufalo e la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.In cosa consiste Enjoy? Due squadre di comici si mettono in gioco con una serie di prove di recitazione, ballo e canto. A loro spetterà raggiungere principalmente due obiettivi: il primo (il più semplice) è far Ridere, il secondo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, due per puntata.

