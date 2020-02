Cronache dall’Iowa, dove tutto dice che vincerà Sanders (Di domenica 2 febbraio 2020) Qui in Iowa tutto dice “Bernie Sanders”: lo dicono i sondaggi, lo dicono le magliette e le felpe delle persone in giro, lo dicono i manifesti elettorali. Lo dice un certo friccicore nell’aria dove “you can feel the Bern”. Lo dice la storia stessa dello Stato: per il 90% bianco, contadino, impoverit ilfoglio

gio551 : RT @ilfoglio_it: Al via le primarie democratiche. I sondaggi, e non solo, dicono che il successo del senatore è certo. Numeri, sensazioni e… - ilfoglio_it : Al via le primarie democratiche. I sondaggi, e non solo, dicono che il successo del senatore è certo. Numeri, sensa… -