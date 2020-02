Cristiano Ronaldo da record: 9 gare di fila in rete e agganciato un big (Di domenica 2 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo da record: in gol per la nona partita di fila in Serie A. agganciato un grande attaccante bianconero: David Trezeguet Cristiano Ronaldo non ha più intenzione di fermarsi. Il portoghese continua a stabilire record su record con la maglia della Juve. L’ultimo traguardo importante è arrivato con la rete rifilata alla Fiorentina. Con questa marcatura personale, CR7 ha realizzato per ben 9 partite consecutive di Serie A. agganciato un grande attaccante della storia bianconera, ovvero David Trezeguet. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

