Coronavirus, la città di Wenzhou si isola: chiuse tutte le strade (Di domenica 2 febbraio 2020) Prosegue l’incubo Coronavirus: un’altra città ha deciso di chiudere tutte le strade e isolarsi. Si tratta della terza città dello Zhejiang, Wenzhou: la provincia cinese, infatti, ha registrato il maggior numero di decessi per Coronavirus al di fuori dell’Hubei. Mentre arriva la conferma della prima vittima al di fuori della Cina, le misure adottate per evitare l’epidemia diventano più restrittive. Coronavirus, Wenzhou si isola Wenzhou, la città con il maggior numero di vittime al di fuori dell’Hubei ha adottato misure drastiche contro il Coronavirus. Infatti, la provincia cinese si è isolata dalla giornata di domenica 2 febbraio. Le strade sono state chiuse, così come i 46 caselli autostradali. Le persone che vivono nella provincia sono state invitate a limitare gli spostamenti per evitare ulteriori contagi. Inoltre, soltanto una persona per famiglia sarà ... notizie

CalabriaTw : Su #coronavirus non a psicosi o addirittura forme di razzismo: serve informazione chiara. Anche necessaria attenzio… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - Agenzia_Italia : Come funzionerà il rientro degli italiani bloccati a #Wuhan, la città dalla quale si è diffusa l'epidemia di… -