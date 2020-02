C’è posta per te. Gaetano al figlio Alessio: “Ecco perché Non ti ho contattato in 16 anni” (Di domenica 2 febbraio 2020) Altra puntata scoppiettante quella di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Una delle storie che ha fatto più commuovere è stata quella di Alessio, che ha appena compiuto 18 anni ed è stato abbandonato dal padre quando aveva 2 anni. Cresciuto con la madre e i nonni, non sa nulla del padre se non che forse vive a Lucca. Per anni i famigliari gli hanno fatto credere che il genitore fosse all’estero per lavoro, poi a 9 anni ha capito la verità e ha pubblicato un appello via YouTube, cui l’uomo non ha mai risposto. Non è stato chiamato neppure per il suo 18esimo compleanno, benché il nonno paterno viva nella sua stessa città. Nel vedere il padre nel filmato della consegna della busta, il ragazzo ammette: “Non mi aspettavo di assomigliargli così tanto”. Gaetano, il padre di Alessio, ha accettato l’invito. Riconosce immediatamente il figlio, sorride e è commosso. ... caffeinamagazine

