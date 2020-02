Bisceglie-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Archiviata la sessione del mercato invernale la parola passa ora al campo. L’Avellino affronta il Bisceglie, ore 15, nella prima di due trasferte consecutive. All’appuntamento pugliese non ci sarà Ezio Capuano squalificato. Contro i pugliesi, l’Avellino, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Dini; Illanes, Laezza e Bertolo in difesa; Celjak, De Marco, Di Paolantonio e Parisi a centrocampo; Micovschi e Izzillo a supporto di Albadoro. Pronti a dare il loro contributi a gara in corso o viceversa gli ultimi arrivati in casa Avellino con un solo obiettivo in comune, il riscatto. Al “Ventura” sono attesi circa 268 tifosi di fede biancoverde. Le probabili formazioni di Bisceglie-Avellino (fischio d’inizio ore 15): Bisceglie (3-5-2): Borghetto; Hristov, Joao ... anteprima24

Diretta Bisceglie Avellino/ Streaming video tv : incrocio per la salvezza (Serie C) : Diretta Bisceglie Avellino Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 24^ giornata del girone C nel campionato di Serie C.

Bisceglie -Avellino - i convocati di Ezio Capuano : prima chiamata per i nuovi : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È stata diramata la lista dei convocati di Ezio Capuano per la gara contro il Bisceglie valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. prima chiamata per i nuovi arrivati Federico, Garofalo, Rizzo, Ferretti, Sandomenico e Pozzebon. Fuori Njie e Karic (scelta tecnica). Mentre come previsto rimangono fuori dall’elenco i lungodegenti Charpentier e Silvestri. Ecco la ...

Mercato - Capuano e Bisceglie nel mirino : ecco il punto in casa Avellino : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il gong finale sul Mercato arriverà venerdì alle 20. L’Avellino nella persona del direttore sportivo Carlo Musa, del segretario Tommaso Aloisi e dell’amministratore unico Nicola Circelli raggiungerà Milano per piazzare gli ultimi di Mercato. Nel pomeriggio di oggi è arrivata l’apertura da parte del Frosinone per il prestito di Alessio Tribuzzi e Luca Matarese. Entrambi – in caso ...

