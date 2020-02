A UNA SETTIMANA DAL VOTO/ Ecco perché il Movimento 5 Stelle è affondato in Calabria (Di domenica 2 febbraio 2020) L’uso strumentale di logiche clientelari e ricattatorie, dai forestali alla sanità, è il “modello” che ha affondato i 5 Stelle in Calabria ilsussidiario

astro_luca : Il rientro è il primo passo della prossima avventura. Abbiamo verificato i nostri scafandri, e sono pronti: fra men… - FiorellaMannoia : 6 IN UNA SETTIMANA. Questo è un virus che da secoli non si riesce ad estirpare dalla testa dii certi, troppi, uomin… - repubblica : Femminicidi, 6 donne morte in una settimana. Il pg della Cassazione: 'Emergenza nazionale' [aggiornamento delle 20:… -