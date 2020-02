Veronica Fedolfi Instagram, in culotte di paillettes a gambe spalancate: «Spettacolo puro» (Di sabato 1 febbraio 2020) Accende Instagram con una mise strepitosa Veronica Fedolfi: uno scatto accattivante per un venerdì sera ‘alternativo’ in quel di Perugia. Ex conoscenza delle produzioni Fascino, il passaggio di Veronica nelle trasmissioni di Maria De Filippi è stata un’ulteriore attestazione nella carriera dell’influencer. Modella sin dall’età di 15 anni, la Fedolfi – originaria di Carrara ma milanese d’adozione – affianca alle aspirazioni artistiche il completamento degli studi in Ingegneria Nautica, salvo poi rendersi conto che a prevalere sono proprio le ambizioni nel mondo dello Spettacolo. Veronica Fedolfi Instagram, forme esibite e outfit accattivanti Idolo anche di molti tifosi per via di un longevo fidanzamento con il capitano del Perugia Lorenzo Del Prete, Veronica ha accresciuto negli anni il suo seguito social fino a vantare oggi ben 163 mila followers. La somiglianza con la più ... urbanpost

