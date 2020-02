Teo Mammucari batte Albano: “Mi vergogno come un cane” (Di sabato 1 febbraio 2020) Questo articolo Teo Mammucari batte Albano: “Mi vergogno come un cane” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Teo Mammucari stupisce tutti e batte Albano al cantante mascherato, la sua reazione ha stupito tutti ma il conduttore ha svelato il motivo: “Mi vergogno come un cane”. Si è conclusa ieri sera la prima versione de Il cantante mascherato, il programma condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. Nel talent show più bizzarro della televisione italiana … youmovies

milly_carlucci : Il taglio della torta insieme al vincitore de #ilcantantemascherato Teo Mammucari - milly_carlucci : Vince la maschera d’oro Teo Mammucari #icmconiglio #ilcantantemascherato ?? - milly_carlucci : Finale pazzesca! Grazie a tutti per averci seguito numerosi! #ilcantantemascherato Vincitore della maschera d’oro… -