Suora accoltellata in chiesa: è successo a Genova (Di sabato 1 febbraio 2020) Una persona probabilmente con instabilità mentali, ha accoltellato oggi una Suora in chiesa, davanti a dei fedeli. Aggredito anche il sacerdote Fonte foto: questura.poliziadistato.it Atto di follia che per fortuna potrebbe tramutarsi in tragedia, quello di Sestri Ponente, nella provincia di Genova, dove un uomo ha aggredito nel pomeriggio, il sacerdote della parrocchia San Francesco d’Assisi e, quando bloccato, si è poi scagliato su una Suora, ferendola gravemente. L’uomo di 57 anni, avrebbe iniziato alla presenza di una decina di persone, lì in quel momento per la messa pomeridiana, a dire frasi deliranti ed ad inneggiare il diavolo ad alta voce, per poi affermare, di essere Satana stesso. LEGGI ANCHE: BREXIT, LA SCOZIA NON CI STA: “VOGLIAMO L’INDIPENDENZA” Uomo delira in chiesa, poi ferisce una Suora Fonte foto: ... chenews

Avvenire_Nei : #Genova Suora accoltellata in chiesa per salvare la vita al prete. Grave ma ce la farà - Agenzia_Ansa : Genova, suora accoltellata durante la messa in una chiesa di Sestri Ponente: aveva difeso il sacerdote. #genova… - fattoquotidiano : Genova, suora accoltellata in chiesa durante la messa: ha difeso il sacerdote. L’aggressore arrestato, prima ha url… -