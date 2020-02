Stranger Things 4: un dettaglio del casting conferma la stagione 5? (Di domenica 2 febbraio 2020) Un dettaglio legato al casting di Stranger Things 4 confermerebbe che ci sarà anche una quinta stagione della serie Netflix. Un dettaglio legato al casting di Stranger Things 4 confermerebbe che ci sarà anche la quinta stagione. A dare la notizia è stato il sito Murphy's Multiverse, specializzato in tutto ciò che riguarda la popolarissima serie di Netflix. Stando al sito, nella nuova stagione ci sarà un'aggiunta al cast fisso, e per il ruolo di Ashe - questo il nome del personaggio - si starebbe cercando un attore americano di circa 25 anni, di qualsiasi etnia, con un contratto che prevede due stagioni. Questo lascia intendere che i fratelli Duffer abbiano dei piani per il personaggio che comportano almeno una ... movieplayer

