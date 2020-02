Square Enix presenta il mondo di Final Fantasy VII Remake con la Musica (Di sabato 1 febbraio 2020) Square Enix Ltd. ha oggi presentato l’incredibile Musica di Final Fantasy® VII Remake svelando il brano principale dell’attesissimo titolo con un nuovo trailer e un behind-the-scenes con delle interviste esclusive agli autori del brano. Il brano, che si intitola “Hollow”, è stato scritto da Nobuo Uematsu, l’illustre compositore della serie Final Fantasy, e interpretato dal cantautore Yosh, membro della rock bank giapponese Survive Said The Prophet. Oltre al brano principale, questo nuovo trailer contiene nuove immagini delle epiche battaglie e dei personaggi di Final Fantasy VII Remake che ci invitano ad esplorare ancora di più l’eclettica città di Midgar. Per i fan di vecchia data, questo trailer mostra anche dei momenti indimenticabili del gioco originale reinterpretati per il Remake. ... gamerbrain

