Serie A, anticipo Sassuolo-Roma 4-2

Unin grande serata stende 4-2 unache regala un tempo agli avversari.Balzo in classifica della squadra di De Zerbi, che scavalca provvisoriamente Udinese e Fiorentina. Avvio bomba dei neroverdi: doppietta di Caputo (10 gol) al 7' e al 16'. Al 26' Djuricic batte Pau Lopez per la terza volta. Solo Smalling impegna Consigli. Nella ripresa,Dzeko (100 gol giallorossi) segna dopo palo di Smalling. Al 69'in 10 (Pellegrini espulso). Veretour trasforma rigore per mani di Boga (73'), poi lo stesso Boca fa 4-2 (74').(Di sabato 1 febbraio 2020)