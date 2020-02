Sarri | “Il tifoso juventino si conquista con i risultati | giusto arrabbiarsi dopo Napoli”

Sassuolo - l’ex ds svela : “Il Napoli aveva preso Politano e Berardi ai tempi di Sarri” : L'ex ds del Sassuolo svela un retroscena di mercato su Politano. Il Napoli aveva preso Politano e Berardi ai tempi in cui allenava Sarri, ma l'allora presidente del Sassuolo Squinzi fece saltare l'accordo. L'articolo Sassuolo, l’ex ds svela: “Il Napoli aveva preso Politano e Berardi ai tempi di Sarri” proviene da ForzAzzurri.net.

Sarri : “Il Napoli con Gattuso sta cambiando - i nuovi centrocampisti danno solidità” : Gattuso dice che considera Sarri uno dei più forti allenatori al mondo, e che spesso ha copiato da lui. A stretto giro Sarri risponde, e parla del nuovo Napoli di Gattuso: “E’ una squadra che sta cambiando, l’arrivo dei centrocampisti mostrano che vogliono giocare in maniera diversa. Gattuso è un allenatore che dà grande solidità alle squadre, anche perché poi per le caratteristiche dei singoli il Napoli offensivamente crea sempre ...

Napoli - Beppe Bruscolotti critica Maurizio Sarri : “Il suo comportamento negli ultimi tempi non mi è piaciuto” : L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato dell’imminente big match tra Napoli e Juventus ai microfoni di Radio Marte. I temi sono molti. Si tratterà della prima volta di Maurizio Sarri da avversario degli azzurri dopo la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. In tanti si aspettano una pioggia di fischi per lui, considerando che quello di quest’estate è stato visto come un tradimento. “Oggi è diverso rispetto a ...

Napoli - Massimo Carrera e Raffaele Auriemma difendono Maurizio Sarri : “Il San Paolo deve applaudirlo” : L’ex allenatore bianconero Massimo Carrera ha parlato anche di Napoli-Juventus nella sua intervista ai microfoni di TuttoJuve.com. “Nessuno ad inizio anno avrebbe immaginato di leggere un Napoli così in basso in classifica. Sulla carta è favorita la Juventus, ma sarà una partita a sé. Penso che Gattuso troverà qualche buona soluzione per mettere in difficoltà i propri avversari. Infatti, la squadra azzurra vorrà fare bella figura ...

Dal Sarrismo a Napoli-Juve - Calzona a Fanpage.it : “Il triennio di Sarri non ha logorato il Napoli” : Francesco Calzona, secondo allenatore di Maurizio Sarri nel triennio sulla panchina del Napoli, su Napoli-Juventus e il ritorno dell'ex mister azzurro al San Paolo: "Passando al nemico dichiarato ci può stare il risentimento dei tifosi. Ma in quei tre anni abbiamo fatto il massimo. Sarrismo? No, unione di tutte le componenti".Continua a leggere

Francesco Repice : “il Sarrismo è una cazzata - a calcio si gioca per vincere le partite” : Il noto giornalista Francesco Repice fa discutere con alcune dichiarazioni in particolar modo su Maurizio Sarri, ecco le frasi riportate da a CasaNapoli: “con il Chelsea non c’era il sarrismo e ha vinto l’Europa League. Alla Juventus sicuramente vincerà qualcosa, con il Napoli ha attuato il sarrismo ma non ha vinto nulla. E’ un discorso divertente questo sul “sarrismo”. A calcio si gioca per vincere le partite, il resto è fuffa. Io ...

Sarri : “Il terreno dell’Olimpico non ha inciso sugli infortuni di Demiral e Zaniolo” : Il tecnico bianconero ha detto che in Coppa Italia giocheranno sicuramente Buffon, Bernardeschi e Bentancur, ma anche Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Sarri ha parlato anche degli infortuni di Demiral e Zaniolo: "Vedendo le dinamiche, ho dei dubbi che sia stato il terreno. Sono stati cedimenti strutturali".Continua a leggere

Zeman : “Il Napoli di Sarri è irripetibile - non può riprodurlo alla Juventus” : Il Corriere dello Sport ospita un’ampia intervista a Zeman, a firma Antonio Giordano. Quando parla della Juve di Sarri e della fatica che fa la squadra bianconera a sposare il gioco del suo nuovo allenatore, Zeman chiama in causa anche il Napoli. «Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così ...

“Il Napoli è ostaggio di Sarri” : arriva la risposta del tecnico bianconero : Tempo di lettura: 1 minuto“Il Napoli ostaggio di Sarri? Non posso dirlo da 800 chilometri di distanza…”. Maurizio Sarri non esprime giudizi sulle difficoltà della sua ex squadra. “Io sono legato all’ambiente – si limita ad aggiungere intervistato da Sky Sport24 – e al gruppo di giocatori grazie al quale ho fatto un grande salto di qualità” L'articolo “Il Napoli è ostaggio di Sarri”: ...

Sarri : “Il secondo posto è uno stimolo - almeno spero…” : Il secondo posto è quasi un inedito per la Juve, e Sarri ci arriva alla vigilia del match con la Lazio che lui considera come “pretendente allo scudetto”. Inoltre il centrocampo fa preparazione a parte in infermeria, e insomma: il tecnico non è proprio tranquillissimo. “Spero che sia da stimolo avere una squadra davanti, potrebbe essere una motivazione in più”, dice. Le preoccupazioni di formazioni sono tutte a ...