Sanremo 2020: Gianna Nannini ospite della quarta serata (Di sabato 1 febbraio 2020) Gianna Nannini Il parterre di ospiti – musicali e non – che calcheranno il palco del settantesimo Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020, si arricchisce di un nuovo nome: quello di Gianna Nannini. ospite della quarta serata della kermesse, la rocker italiana per antonomasia si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti La differenza (probabile si tratti di Motivo, singolo che l’ha vista collaborare con Coez e rilasciato poche settimane fa) e regalando un medley dei suoi più grandi successi. La Nannini, dunque, torna al Festival di Sanremo a distanza di cinque anni dalla sua ultima ospitata. Era il 2015, infatti, quando Carlo Conti riuscì a portare la cantante per la prima volta sul palco dell’Ariston. Non fu una partecipazione memorabile, tanto che riuscì a stonare la sua celebre Sei nell’anima, ... davidemaggio

